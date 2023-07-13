شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ كريم محمود بعد التأهل لبارالمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، بالتهنئة للاعب كريم محمود بعد حصوله على الميدالية الفضية فى سباق 100 متر عدو T44، وذلك فى بطولة العالم لألعاب القوى المقامة فى باريس، لتكون أول ميدالية تحصل عليها البعثة المصرية فى بداية مشوار المنتخب فى البطولة وتأهله الى بارالمبياد باريس 2024 .

وعبر الدكتور أشرف صبحى عن فخره واعتزازه باللاعبين المصريين البارالمبين الذين يحققون إنجازات رياضية على المستوى العالمى، ويساهمون فى رفع اسم مصر عاليًا.

وأكد الوزير أنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية، تعمل الوزارة على مواصلة دعمها للرياضيين البارالمبيين، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية على كل المشاركات الدولية والقارية والعربية.

وانطلقت بطولة العالم لالعاب القوى في باريس خلال الفترة من 8 إلى 17 يوليو الجارى، وهى البطولة المؤهلة لدورة الالعاب البارالمبية بباريس ايضا 2024، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل سباق لكل تصنيف طبي لدورة الألعاب البارالمبية.