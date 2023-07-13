اليوم .. الأهلي «بطل الدوري رسمياً» يواجه الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - سيواجه فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، نظيره الزمالك مساء اليوم الخميس، في قمة مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتضن ستاد القاهرة الدولي، المواجهة المرتقبة التي ستجمع الأهلي والزمالك، في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس، في لقاء مؤجل من الدوري الممتاز.

لقب الدوري

وضمن الأهلي التتويج بلقب الدوري رسميًا قبل مباراة اليوم، بعدما تعثر بيراميدز أمام نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين الماضي، ليحسم الفريق الأحمر اللقب للمرة الـ 43 في تاريخه.

ولكن سيدخل الفريق الأحمر مواجهة القمة اليوم، بحثا عن تحقيق الانتصار لإسعاد جماهيره، خاصة أن مبارياته مع غريمه التقليدي الزمالك تكون بطولة خاصة بين قطبي الكرة المصرية.

فيما يرغب فريق الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية ، وذلك من أجل طمأنت الجماهير البيضاء قبل المشاركة في البطولة العربية للأندية «كأس الملك سلمان»، والتي ستنطلق يوم الـ 27 من يوليو الجاري.

وقبل مواجهة اليوم، يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 75 نقطة، فيما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.