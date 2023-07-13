شكرا لقرائتكم خبر عن 4 معلومات عن درع الدورى المصرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة التصميم الجديد لدرع الدورى المصرى الجديد فى مؤتمر صحفى موسع واحتفالية كبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونرصد 4 معلومات عن التصميم الجديد لدرع الدورى:

- تم تصنيع الدرع الجديد بمعرفة شركة إنجليزية متخصصة فى هذا الشأن.

- وزن الدرع 12 كيلو جراما.

- الدرع مصنوع من الفضة الخالصة والذهب.

- سيتم تسليمه لبطل الدورى فى الموسم المقبل 2023 - 2024.

وعقدت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل مسابقة الدوري الممتاز فى الموسم الجديد 2023 _ 2024 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتطرق المؤتمر الصحفي للحديث عن شكل الموسم الجديد من بطولة الدورى، وتفاصيل البطولة وموعد انطلاقها، والارتباطات التى تنتظر الأندية والمنتخبات الوطنية خلال الموسم الجديد.

ومن المقرر أن ينتهى الموسم الحالى من الدورى يوم 16 يوليو الجارى، بمواجهة الزمالك وفاركو على استاد القاهرة فى التاسعة والنصف مساءً، فيما يختتم الأهلى مبارياته المؤجلة 26 من الشهر ذاته.