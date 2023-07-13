شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر لاعبى الأهلى من التراخى فى القمة بعد فرحة التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى جلسة مع لاعبى الفريق الأحمر، طالبهم بضرورة التركيز فى مباراة القمة ضد الزمالك الليلة، وضرورة تقديم أفضل مستوى والالتزام بتعليمات الجهاز الفنى وعدم التراخى فى تلك المواجهة الصعبة، وطالبهم بضرورة الفوز فيها باعتبارها بطولة خاصة.

وحذر كولر لاعبى من التراخى والتهاون فى مباراة القمة وعدم الإفراط بعد فرحة التتويج بدرع الدورى بشكل رسمى قبل خوض الديربى، وحثهم على ضرورة التركيز الشديد لأن المباراة ستكون صعبة على الفريق الأحمر ومطالب فيها بتقديم مستوى جيد.

ويخشى كولر من تأثر تركيز لاعبيه بالسلب بعد حسم الدوري قبل القمة، لذا طلب من إدارة ناديه تأجيل تسلم درع الدوري إلى ما بعد القمة خشية من تشتيت تركيز لاعبيه وانشغالهم بالاحتفال على حساب الفوز في القمة وتقديم مستوى قوي.

توج الأهلى بلقب الدورى المصرى لموسم 2022-2023 بعد خسارة بيراميدز أمام سيراميكا 1-2، فى المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدورى المصرى لكرة القدم.

ويدين الأهلى بالفضل فى هذا الإنجاز لمدربه السويسرى مارسيل كولر، الذى أعاد هيكلة فريق الكرة، ونجح فى تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التى شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.

وأعلن الأهلى تعاقده مع كولر يوم 9 سبتمبر 2022، ليخلف البرتغالى ريكاردو سواريش الذى عانى الفريق من سوء النتائج تحت قيادته، وفشل فى تحقيق البطولات.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 52 مباراة، حقق الفوز فى 39 لقاءً، وتعادل فى 9 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 95 هدفاً وتلقت شباكهم 28، وخرج بشباك نظيفة فى 35 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة ودوري الابطال الافريقى مرة والدورى المصرى مرة.

اللقب الأول الذى حققه كولر مع الأهلي كان كأس السوبر المصري على حساب الزمالك في أبو ظبي بالفوز بهدفين دون رد.

عاد السويسري وحقق لقبه الثاني بعدها، وهو كأس مصر على حساب بيراميدز في الأوقات الإضافية.

ثالث بطولات كولر كانت السوبر المصري الثاني له، وهذه المرة على حساب بيراميدز لا الزمالك.

رابع وأغلى بطولات كولر على الإطلاق كانت دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد 3-2 في مجموع المباراتين.

أما اللقب الخامس فكان الدوري المصري الغائب لمدة موسمين عن الأهلي.

ورفع كولر رصيده من الألقاب مع الأهلي حتى الآن إلى 5 ألقاب، متخطيا تتويجاته السابقة على مر تاريخه مع كل الفرق التي تولى تدريبها من قبل، والتي كانت حصيلتها 4 ألقاب، بينها لقبان للدوري السويسري مع سانت غالين وجراسهوبرز، ولقب لدوري الدرجة الثانية الألماني مع بوخوم، ولقب لكأس سويسرا مع بازل.