شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة التسويقية للأهلى والزمالك قبل لقاء الدورى الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو، اليوم الخميس، مباراة مهمة حينما يلاقى نظيره الأهلى على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ"31" لمسابقة الدورى المصرى، ويسعى الفارس الأبيض لمواصلة انتصاراته بالفترة الأخيرة.

مباراة القمة الليلة تساوى 49.43 مليون يورو حيث تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.60 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.83 مليون يورو.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين الماضى، وقبل 3 أيام من مباراة القمة.

ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والاوليمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها بإستثناء كأس العالم للأندية.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والأهلى فى الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.