شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى.. زيزو والجزيرى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات الثامنة والنصف من مساء اليوم يلتقى فريق الأهلى مع نظيره الزمالك فى المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى والتى تقام باستاد القاهرة.

وكان أوسوريو، المدير الفني للزمالك، قد أعلن قائمة الفريق التى ستخوض المباراة وجاء فيها فى حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي، خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم سكر .

وفى خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبد الرحيم " ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي ، وخط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - محمد صلاح..





التشكيل المتوقع للزمالك

ومن المتوقع أن يخوض أوسوريو المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي ومصطفى الزناري وحسام عبد المجيد وحاتم سكر.

وفي خط الوسط: محمد اشرف روقا واحمد زيزو وأحمد فتوح وابراهيما نداي وعمر جابر.

وفي الهجوم: سيف الدين الجزيري.