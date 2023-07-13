شكرا لقرائتكم خبر عن القمة × 10 معلومات.. الأهلى والزمالك فى صراع مسك الختام بالدورى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مع دقات الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس مباراة صعبة أمام غريمه التقليدى الزمالك على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى.

ويتربع الأهلى على صدارة جدول ترتيب الدورى المصرى، وضمن التتويج باللقب قبل 5 جولات من النهاية، بينما اكتفى الزمالك بالمركز الثالث لتتأكد مشاركته فى كأس الكونفدرالية المقبلة.

ورغم عدم قيمة المباراة من ناحية النقاط، إلا أنها تُمثل أهمية كبيرة لدى جماهير ومدربي ولاعبي القطبين، وهي بطولة في حد ذاتها، حسب ما وصفها عدد من المحللين والنقاد.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، مهمة إدارة لقاء القمة تحكيميًا للحكم محمود البنا كحكم للساحة ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وسامى هلهل ومحمود ناجى حكمًا رابعًا وفى تقنية الفيديو أحمد الغندور ويعاونه أحمد حسام.

من المنتظر أن تبث مجموعة قنوات أون تايم سبورت، مواجهة القمة المترقبة رقم 126، بين قطبي الكرة المصرة، الأهلي والزمالك حيث خصصت القناة أستديو تحليلي من نوع خاص، يجمع نجوم الكرة المصرية الذين خاضوا مباريات قمة في الماضي القريب مع لتحليل أداء الفريقين المباراة علي مدار اللقاء.