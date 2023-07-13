شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصفيات فردى الشباب ببطولة العالم للخماسى الحديث بالإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم الخميس تصفيات مسابقة الفردى للشباب ببطولة العالم للخماسى الحديث تحت 17 عامًا، والتى تستضيفها الإسكندرية خلال الفترة من 10 يوليو حتى 17 من الشهر ذاته.

ويمثل منتخب مصر فى التصفيات أربعة لاعبين وهم "محمد حاتم وسيف وائل" بالتصفية الأولى، وفى التصفية الثانية يتواجد "أسامة مدحت وطارق تامر".

بدأت تصفيات المجموعة الأولى بمنافسات السلاح في الساعة العاشرة صباحًا، ثم الموانع في الساعة الرابعة ثم السباحة الساعة 5.20، والليزر-رن في الساعة السادسة والربع.

وتبدأ تصفيات المجموعة الثانية بمنافسات السلاح في الساعة الواحدة ظهرًا ثم الموانع في الساعة السابعة، والسباحة 8.20 والليزر رن في الساعة التاسعة والربع.

وحصد المنتخب الوطني ميداليتين في البطولة حتى الآن، بواقع ذهبية في تتابع الشباب عن طريق محمد حاتم وأسامة مدحت، وفضية في تتابع الشابات للثنائي سارة محمد وفريدة خليل.

وتضم البطولة منافسات فردى البنين وفردى البنات وتتابع الفرق والتتابع المختلط.

وتنص لوائح مسابقات الشباب والناشئين على تأهل أصحاب المراكز من الأول وحتى الثامن عشر من كل تصفية للدور النهائى الذى يضم 36 لاعبًا.

وتشهد منافسات البطولة مشاركة 210 لاعبًا ولاعبة ممثلين لـ 35 دولة بالإضافة الى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردا.

وينافس منتخب مصر فى البطولة بفريق مكون من 12 لاعبًا بواقع 6 لاعبين و6 لاعبات.