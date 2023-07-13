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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات تفصل الأهلى عن مشهد النهاية فى الإيجيبشن ليج.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين الماضى، وقبل 3 أيام من مباراة القمة ضد الزمالك الليلة، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.
ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها بإستثناء كأس العالم للأندية.
مواعيد مباريات الأهلى المقبلة
8.30 مباراة الأهلى والزمالك - الليلة
07:00 مساء يوم الأحد 16 يوليو ـ المقاولون العرب vs الأهلي
08:30 مساء الأربعاء 19 يوليو ـ الأهلي vs حرس الحدود
08:30 مساء الأحد 23 يوليو: بيراميدز vs الأهلي
08:30 مساء الأربعاء 26 يوليو ـ المصري vs الأهلي
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