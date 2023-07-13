5 مباريات تفصل الأهلى عن مشهد النهاية فى الإيجيبشن ليج.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد القاهرة الدولى الليلة لمتابعة لقاء القمة، الذى يجمع فريق الأهلى وغريمه الزمالك فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الواحد والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين الماضى، وقبل 3 أيام من مباراة القمة ضد الزمالك الليلة، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأوليمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها بإستثناء كأس العالم للأندية.





مواعيد مباريات الأهلى المقبلة

8.30 مباراة الأهلى والزمالك - الليلة

07:00 مساء يوم الأحد 16 يوليو ـ المقاولون العرب vs الأهلي

08:30 مساء الأربعاء 19 يوليو ـ الأهلي vs حرس الحدود

08:30 مساء الأحد 23 يوليو: بيراميدز vs الأهلي

08:30 مساء الأربعاء 26 يوليو ـ المصري vs الأهلي