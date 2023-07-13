شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحول إمام عاشور لـ"ديفندر" مثالى فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يختلف اثنان على موهبة إمام عاشور التى فرضت نفسها على الكرة المصرية كأحد أفضل لاعبى خط الوسط فى السنوات الأخيرة وأعادت للأذهان ذكريات أساطير مروا على هذا المركز.

عاشور يملك مقومات الديفندر الذى يبحث عنه أى فريق، فهو لاعب قوى بدنيًا فى الالتحامات، ومميز للغاية في استخلاص الكرة، كما يجيد التسديد من مسافات بعيدة، وبارع فى التمركز وخلق المساحات، وهو من أفضل لاعبى مصر فى استلام وتسليم الكرة تحت ضغط.

لعب إمام عاشور صاحب الـ25 عامًا في تاريخه قرابة 140 مباراة، منها 75 مباراة كلاعب وسط صريح على دائرة المنتصف، بالإضافة إلى 9 مباريات كلاعب وسط دفاعي، و8 مباريات كلاعب وسط هجومي.

كما لعب 7 مباريات في مركز الوسط الأيمن في خطة 4-3-3 وثماني مباريات في مركز لاعب الوسط الأيسر، كما لعب 4 مباريات في مركز الجناح الأيسر ومباراة وحيدة في مركز الجناح الأيمن ومرة وحيدة لعب كظهير أيمن.

هذا التنوع في قدرات إمام عاشور على لعب أدوار مركبة في الملعب يمنح أي مدرب وأي فريق مرونة كبيرة في تغيير طرق اللعب بدون إجراء تغييرات من خارج الخطوط لتفعيل ذلك.

ويملك عاشور في مشواره الكروي 5 ألقاب كلها مع الزمالك، حيث حصد لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة واحدة .. وربما تحسم وجهته المقبلة المزيد من الألقاب المنتظرة.