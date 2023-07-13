شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتسلم خطابا برفع الإيقاف عن أليو ديانج وأحقية مشاركته أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادى الأهلى إخطاراً من اتحاد الكرة بوصول خطاب من الاتحاد الدولى فيفا يفيد برفع الإيقاف عن المالى أليو ديانج لاعب خط وسط المارد الأحمر، ليصبح من حقه المشاركة فى مباراة الزمالك المقرر لها مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولى.

ويمثل رفع الإيقاف عن أليو ديانج بمثابة انفراجة لأزمة خط وسط الأهلى بعدما غادر مروان عطية معسكر الأهلى صباح اليوم الخميس لتشييع جثمان والده الذى توفى منذ ساعات قليلة، كما يغيب عمرو السولية للإصابة.

وشهدت قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك ضم المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلى رغم قرار إيقافه، حيث انتظر المارد الأحمر وصول إخطار من الاتحاد الدولى فيفا برفع الإيقاف بعد إنهاء أزمة مستحقات وكيل أعماله.

وكان اتحاد الكرة المصرى قد تلقى خطابا من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) لإبلاغه بإيقاف أليو ديانج لمدة 6 أشهر، بسبب عدم قيام ديانج بتسديد مستحقات وكيل أعماله السابق، من صفقة انضمامه للأهلى قادما من مولودية الجزائر قبل أن يُسدد الأهلى الغرامة اليوم ليُخطر الفيفا نظيره المصرى باستلام المبلغ وتنتهى الأزمة سريعاً ويكون من حق اللاعب المشاركة مع الفريق فى المباريات المقبلة.

واتفق الأهلى مع ديانج على سداد المبلغ بالكامل لوكيله السابق، على أن يتم خصمه من مستحقات اللاعب المالية على دفعات.

وتوج الأهلى بلقب الدورى المصرى لموسم 2022-2023 بعد خسارة بيراميدز أمام سيراميكا 1-2، فى المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدورى المصرى لكرة القدم.