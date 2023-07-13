اخبار الرياضه

موعد دخول الجماهير لمباراة الأهلي والزمالك

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - قال محمود القاضي مسؤول الأطقم الأمنية لتأمين مباراة الأهلي والزمالك في القمة 126، إن الحالة التأمينية للمباراة تسير في وضعها الصحيح، والحضور الجماهيري سوف يكون 6000 مشجع بواقع 3 آلاف لكل مشجع.

وتابع القاضي في تصريحات تليفزيونية: "نتمنى التشجيع المثالي من جماهير الفريقين، وممنوع حضور الشماريخ أو أي أعلام مخالفة وكل ما يتواجد ضمن القوائم المحظورة المعلومة لدى كل الجماهير والمشجعين أصبح لديهم وعي كافٍ للخروج بشكل مميز".

وأضاف: "أبواب ستاد القاهرة الدولي سوف يتم فتحها للجماهير حوالي في الرابعة والنصف عصرًا، وهناك تنظيم أمني كامل من الساعات الأولى حتى بعد نهاية المباراة".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا