كامل أبو على: انتظروا "إيتوجا" الموسم القادم مع المصري

ياسر رشاد - القاهرة - شكرا للجهاز الفنى واللاعبين على النتائج والأداء المتميز

أكد كامل أبو على رئيس مجلس إدارة النادى المصرى أن اللاعب الكاميرونى فرانك إيتوجا قد تألق مع الفريق خلال المبارتين السابقتين أمام حرس الحدود فى كأس مصر وفاركو فى الدورى وذلك بعد أن أعطاه المدير الفنى للفريق ميمى عبد الرازق الفرصة للمشاركة فى المباريات.

وأضاف أن اللاعب وأثبت تميزه خلال المبارتين بلمساته الفنية الرائعة وتحركاته وسط خطوط دفاع الفرق المنافسة ، وأن اللاعب مازال صغير السن حيث يبلغ من العمر 21 عاما ومقيد تحت السن.

وقال أبو علي تعليقًا على تألقه: “انتظروا تألقه خلال الموسم القادم بعد أن يأخذ فرصته كاملة ومشاركته من بداية المباريات، وقد تعاقدنا معه قبل الموسم الحالى ولكنه لم يشارك من وجهة نظر المديرين الفنيين السابقين للنادى المصرى إيهاب جلال وحسام حسن، ولكن عندما أخذ فرصته بالمشاركة فى جزأ من المباريات أحرز هدفين متميزين يؤكدان أنه لاعب جيد ”.

وأضاف: " عندما تعاقدنا معه لمدة 4 مواسم قادما من نادى أشانتي كوتوكو الغانى لم يأت من فراغ ، فقد شارك اللاعب مع "كوتوكو" خلال الموسم الماضي في 30 مباراة ونجح في تسجيل 21 هدفا وصناعة هدفين ، كما أنه يلعب ضمن صفوف المنتخب الأولمبى للكاميرون وأستدعي لمباراتي كينيا وبوروندي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 ".

وأثنى "أبو على" على أداء الجهاز الفنى للنادى المصرى والذى تولى المسئولية فى مايو الماضى ، وأثبت الجهاز كفاءته بعدما قاد الفريق فى 8 مباريات فاز على بترول أسيوط وحرس الحدود فى كأس مصر ووصل لدور الثمانية ، كما فاز على كل من الإتحاد السكندرى وفيوتشر وفاركو وتعادل مع الداخلية وغزل المحلة فى الدورى وفاز على فيوتشر فى كأس الرابطة ووصل لنهائى كأس الرابطة ويواجه سيراميكا كليوباترا يوم 22 يوليو الجارى ، ولم يتلق هزيمة واحدة.

ويحتل المصري الآن المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 47 نقطة من 32 مباراة فاز في 11 مباراة وتعادل فى 14 لقاء وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبو المصري 34 هدفاً وإستقبلت شباكهم 32 هدفا ، وشكرا للاعبين على الأداء والنتائج التى أعادت الجماهير للملعب مرة أخرى.