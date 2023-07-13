12 لاعبًا خارج الأهلي أمام الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - لا صوت يعلو فوق صوت القمة مساء اليوم الخميس، عندما يخوض الأهلي مواجهة مشتعلة مع نظيره الزمالك، في المباراة التي تجمعهما علي ستاد القاهرة الدولي.

ويفتقد الأهلي الكثير من لاعبيه قبل مواجهة الزمالك، والتي تقام ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ31.

غيابات الأهلي عن مباراة القمة

مصطفي مخلوف، حمزة علاء، كريم الدبيس، رأفت خليل، محمد أشرف لأسباب فني

شادي حسين وأيمن أشرف للرحيل عن الفريق

كريم فؤاد وأكرم توفيق ومحمود متولي والسولية

بجانب الثنائي الغير مؤكد مشاركتهم من عدمها وهما: أليو ديانج بسبب عقوبة الإيقاف التي تلقاها من الفيفا وينتظر إخطار رسمي لأحقية المشاركة.

ومروان عطية الذي تلقي خبر وفاة والده صباح اليوم الخميس.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجه الزمالك

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول

الوسط: مروان عطية – أحمد قنوسي – أليو ديانج أو رامي ربيعة

الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – كهربا