أرقام كولر مع الأهلي قبل ديربي الزمالك.. صائد البطولات

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي لمهمة صعبة مساء اليوم الخميس، عندما يلتقي مع غريمه التقليدي فريق الزمالك في القمة الـ126 من الدوري المصري، والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع المؤجل من الجولة الـ 31 من الدوري المصري.

أرقام السويسري مارسيل كولر مع الأهلي

خاض مارسيل كولر، منذ توليه القيادة الفنية للأهلي في سبتمبر من العام الماضي، 50 مواجهة بجميع المسابقات، تمكن من تحقيق الفوز في 37، تعادل في 9 مواجهات، وتلقى الخسارة في 4 لقاءات فقط أمام كل من (ريال مدريد، فلامنجو البرازيلي، صنداونز الجنوب أفريقي، الهلال السوداني).

وتمكن لاعبو الأهلي فيعهد كولر من تسجيل 91 هدفًا، واستقبلت شباكهم 28 آخرين.

ويمتلك كولر سجل خالي من الهزائم رفقة الأهلي في مسابقة الدوري، حيث فاز في 23 مباراة، كان آخرها الفوز بثنائية نظيفة على حساب فريق الاتحاد السكندري، وتعادل في 6 مواجهات.

ويملك الأحمر رفقة كولر، أعلى معدل تهديفي خلال هذا الموسم بالدوري، بتسجيلهم 54 هدفًا، كما أن الفريق هو الأقل استقبالًا للأهداف في البطولة بواقع 7 أهداف فقط.

كولر صائد البطولات مع الأهلي

حصد السويسري مارسيل كولر مع الأهلي جميع البطولات التي شارك فيها، بداية من السوبر المصري، على حساب كلًا من الزمالك وبيراميدز، ثم لقب كأس مصر على حساب بيراميدز، ولقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي، وأخيرًا لقب الدوري المصري.

قائمة الأهلي التي أعلنها كولر لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، القندوسي، أفشة، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، حسين الشحات، محمد الضاوي كريستو، طاهر محمد طاهر، أحمد كوكا، محمد فخري

خط الهجوم: محمد شريف، محمود كهربا

غيابات الأهلي عن مباراة القمة

مصطفي مخلوف، حمزة علاء، كريم الدبيس، رأفت خليل، محمد أشرف لأسباب فني

شادي حسين وأيمن أشرف للرحيل عن الفريق

كريم فؤاد وأكرم توفيق ومحمود متولي والسولية

بجانب الثنائي الغير مؤكد مشاركتهم من عدمها وهما: أليو ديانج بسبب عقوبة الإيقاف التي تلقاها من الفيفا وينتظر إخطار رسمي لأحقية المشاركة.

ومروان عطية الذي تلقى خبر وفاة والده صباح اليوم الخميس.