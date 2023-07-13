القمة 126.. الأهلي يكتسح الزمالك في آخر 10 مواجهات

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار جماهير وعشاق كرة القدم المصرية إلى ملعب استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس من أجل مشاهدة مباراة المرتقبة والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك في القمة 126 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة في إطار منافسات الجولة 31 من الدوري، حيث تحمل المواجهة الكثير من الأهمية لكلا الفريقين رغم حسم الأهلي للقب بطولة الدوري للموسم الجاري.

ويدخل الأهلي بقيادة المدير الفني مارسيل كولر المباراة وعينه على الفوز في ظل الحالة المعنوية الجيدة التي يتمتع بها اللاعبين، بعد حسم لقب الدوري قبل 4 جولات من نهايته.

على الجانب الأخر يخوض الزمالك مواجهة اليوم رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، لإرضاء الجماهير بعد ضياع لقب الدوري، حيث تعد مواجهة القمة بمثابة "بطولة" للفريق الفائز نظرًا للصراع التاريخي الكبير بين الفريقين.

وتسلط بوابة الخليج 365 الضوء على أخر 10 مواجهات جمعت بين الفريقين في المسابقات المختلفة والتي شهدت على تفوق كاسح للأهلي والذي يمنح المارد الأحمر الأفضلية قبل مباراة اليوم المرتقبة.

أخر 10 مواجهات بين الأهلي والزمالك :

وتكشف لغة الأرقام عن التفوق الكبير للأهلي على الزمالك في أخر 10 مواجهات، حيث حقق المارد الأحمر الفوز في 6 مواجهات، بينما فاز الزمالك في مباراتين فقط وحسم التعادل نتيجة مباراتين أيضًا.

2020 >> الجولة 4 من الدوري المصري الممتاز، وحقق الأهلي الفوز بثنائية دون رد على استاد القاهرة بدون حضور جماهيري.

2020 >> الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز وحقق الزمالك الفوز بنتيجة 3-1 على ملعب استاد القاهرة الدولي.

2020 >> نهائي دوري أبطال أفريقيا وحقق الأهلي الفوز بثنائية مقابل هدف على ملعب استاد القاهرة وتوج بالبطولة بهدف مجدي أفشة الشهير.

2021 >> الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز وحقق الأهلي الفوز بنتيجة 2-1 باستاد القاهرة.

2021 >> الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة وحسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بهدف لكل فريق 1-1.

2021 >> الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3 في مباراة ماراثونية مثيرة.

2022 >> الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز وحسم التعادل نتيجة المباراة بهدفين لكل منهما على ملعب استاد السلام 2-2.

2022 >> نهائي بطولة كأس مصر على استاد القاهرة الدولي وحقق الزمالك الفوز بهدفين لهدف 2-1 وتوج بالبطولة.

2022 >> مباراة كأس السوبر المصري والتي أقيمت في الإمارات على ملعب هزاع بن زايد وتوج الأهلي باللقب بعد الفوز بنتيجة 2-0.

2023 >> الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري وحقق الأهلي الفوز بنتيجة 3-0 في الجولة 14 على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم والقناة الناقلة

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلى ملعب استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس من أجل متابعة مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك والمؤجلة من منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 7:30 بتوقيت السودان، 6:30 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

وستكون مباراة القمة منقولة عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية والحاصلة على حقوق نقل الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.