اليوم.. انطلاق تصفيات فردي الشباب في بطولة العالم للخماسي الحديث بالإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت صباح اليوم الخميس تصفيات مسابقة الفردي للشباب في بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 17 عامًا والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 10 يوليو وحتى 17 من الشهر ذاته.

ويمثل منتخب مصر في التصفيات أربعة لاعبين وهم "محمد حاتم وسيف وائل" بالتصفية الأولى، وفي التصفية الثانية يتواجد "أسامة مدحت وطارق تامر".

بدأت تصفيات المجموعة الأولى بمنافسات السلاح في الساعة العاشرة صباحًا، ثم الموانع في الساعة الرابعة ثم السباحة الساعة 5.20، و الليزر-رن في الساعة السادسة والربع.

وتبدأ تصفيات المجموعة الثانية بمنافسات السلاح في الساعة الواحدة ظهرًا ثم الموانع في الساعة السابعة، والسباحة 8.20 والليزر رن في الساعة التاسعة والربع.

منتخب مصر يحصد ميداليتين

وحصد المنتخب الوطني ميداليتين في البطولة حتى الآن، بواقع ذهبية في تتابع الشباب عن طريق محمد حاتم وأسامة مدحت، وفضية في تتابع الشابات للثنائي سارة محمد وفريدة خليل.

وتضم البطولة منافسات فردي البنين وفردي البنات وتتابع الفرق والتتابع المختلط.

وتنص لوائح مسابقات الشباب والناشئين على تأهل أصحاب المراكز من الأول وحتى الثامن عشر من كل تصفية للدور النهائي الذي يضم 36 لاعبًا.

وتشهد منافسات البطولة مشاركة 210 لاعبًا ولاعبة ممثلين لـ 35 دولة بالإضافة الى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردا.

وينافس منتخب مصر فى البطولة بفريق مكون من 12 لاعبًا بواقع 6 لاعبين و6 لاعبات.