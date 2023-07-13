الأهلي والزمالك.. 10 ملايين يورو تمنح الأحمر الأفضلية قبل مباراة القمة 126

ياسر رشاد - القاهرة - يتقاضى مارسيل كولر مدرب الأهلي، راتب أعلى مما يتقاضاه نظيره في الزمالك، حيث يحصل المدير الفني السويسري على نحو 150 ألف يورو شهريا في الأهلي، شاملة معاونيه الثلاث.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد قرر في سبتمبر الماضي، تعيين السويسري مارسيل كولر، مديرًا فنيًا لفريق الكرة بالنادي، خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

في المقابل، يقدر راتب المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، نظير ترأسه للجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، راتبا شهريا قيمته 80 ألف دولار، شاملاً راتب معاونه.

وطلب الكولومبي في بداية المفاوضات الحصول على مبلغ مليون و800 ألف دولار طوال مدة التعاقد، ولكن تم التوصل في النهاية على منحه مليون و500 ألف دولار بما يعادل 39.750 ألف دولار في الشهر ومعه معاونه الأجنبي.

وتولى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، تدريب الفريق الأبيض في الفترة الحالية، خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا بعد أن تمت إقالته لسوء نتائج الفريق وفسخ العقد بالتراضي.

وتوج النادي الأهلي رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز، للمرة الـ43 في تاريخه، بعد خسارة بيراميدز أمام سيراميكا، فيما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

وفيما يخص الأمور المالية قبل القمة 126 مساء اليوم الخميس، يتفوق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في القيمة السوقية على الزمالك، ولكن ليس على مستوى اللاعبين، الذي يتصدرهم هداف الزمالك أحمد سيد زيزو.

وفي سياق متصل، تبلغ القيمة السوقية للأهلي 29.6 مليون يورو، مقابل 19.8 مليون يورو للزمالك، وفيما يخص اللاعبين، يتصدر أحمد سيد زيزو لاعب الابيض، قائمة الفريقين بأعلى قيمة سوقية - بحسب موقع ترانسفير ماركت - بلغت 5 ملايين يورو.

من هم أغلى لاعبين في تشكيلة الأهلي؟

آليو ديانج: 4 ونص مليون يورو

محمد عبد المنعم: 3 ملايين يورو

محمد الشناوي: 2 ونصف مليون يورو

محمد شريف: مليون و800 ألف يورو

بيرسي تاو: مليون و500 ألف يورو

من أغلى لاعبين في صفوف الزمالك؟

أحمد سيد زيزو: 5 ملايين يورو

محمود حمدي الونش: مليون و600 ألف يورو

أحمد فتوح: مليون و300 ألف يورو

سيف الجزيري: مليون يورو

نبيل عماد دونجا: مليون يورو