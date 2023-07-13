مدرب الزمالك يعتمد تشكيل هجومي أمام الأهلي في القمة

ياسر رشاد - القاهرة - يدخل فريق الزمالك مباراة الليلة أمام الأهلي، ساعيا لتحقيق الفوز حيث تمثل المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لأبناء القلعة البيضاء لعدة أسباب أهمها الفوز على المنافس التقليدي ومواصلة سلسلة النتائج الجيدة التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة.

وأعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك رفع درجة الاستعداد القصوى منذ عدة ايام استعدادا للقاء القمة، من خلال خوض تدريبات فنية وخططية قوية، وعقد عدة جلسات مع لاعبي الفريق سواء جلسات جماعية أو منفردةمع نجومك الفريق.

وحرص أوسوريو على تجهيز محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الفريق ليكون الورقة الرابحة خلال المباراة، بجانب حديثه مع اجمد سيد زيزو واستغلال الحالة الفنية للاعب في المباريات الأخيرة وقيادته للفريق لتحقيق الفوز على فيوتشر بتسجيل هدفين.

زيزو جاهز للقمة أمام الأهلي

وتأكد الجهاز الفني للزمالك من جاهزية زيزو لمباراة القمة، بعد أن أثار اللاعب القلق عقب استبداله في مباراة الفريق أمام فيوتشر، إلا أن الجهاز الفني أوضح أن استبداله للحفاظ عليه من الإجهاد، وبالفعل شارك اللاعب في كافة الفقرات التدريبية سواء الفنية اوالبدنية.

واكد أوسوريو خلال حديثه مع اللاعبين بأنه يجب تحقيق الفوز ولا بديل عنه، لمواصلة الإنتصارات والوصول للفوز السابع على التوالي، بعد الفوز على طلائع الجيش والاتحاد السكندري وغزل المحلة في الدوري وفاركو والمقاولون العرب في كأس مصر.

وقام المدرب الكولومبي مع الجهاز المعاون بتجهيز القوة الضاربة للفريق مثل زيزو وشيكابالا وأحمد فتوح وسيف الدين الجزيري، مع العمل على تصحيح الأخطاء الدفاعية للفريق من خلال العديد من التعليمات لحمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني ومصطفى الزناري.

غيابات الزمالك أمام الأهلي

ويدخل الزمالك المباراة متأثرًا بالعديد من الغيابات الهامة على رأسها مصطفى شلبي الذي يعاني من الإصابة في وجه القدم، بجانب محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي، ونبيل عماد "دونجا" الذي يعاني من ثقل في العضلة الخلفية، وخاض تدريبات تأهيلية في الفترة الأخيرة، وهو ما دفع أوسوريو لتجهيز كل اللاعبين لتعويض تلك الغيابات.

ويستعيد الزمالك ثلاثي المنتخب الأولمبي حسام عبد المجيد وحاتم محمد "سكر" ومحمد طارق بعد انتهاء مشاركتهم مع الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، وحرص الجهاز الفني على وضع برنامج لتجهيز للثلاثي قبل المباراة للوصول للحالة الفنية والبدنية المطلوبة.

وكشف أوسوريو للاعبي الزمالك خلال التدريب خطة الأهلي، حيث أكد أن طريقة لعب الزمالك ستشهد تغييرات خلال المباراة، خاصة أن مارسيل كولر مدرب الأهلي يقوم بتغيير طريقة لعبه أكثر من مرة أثناء سير اللقاء.

وشدد أوسوريو على أن لاعبي الإهلي سيكونون معنوياً أعلى كثيراً من الزمالك بعد تتويجهم بالدوري، مشيراً إلى أن المباراة بالنسبة للزمالك ليست 3 نقاط فقط، بل تعتبر حلقة هامة في سلسلة الانتصارات التي بدأها الزمالك مؤخراً، ولابد من استمرارها حتى يواصل الزمالك تقدمه تدريجياً في المستوى وكذلك النتائج.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

ويتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون من: محمد صبحي في حراسة المرمى وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وحمزة المثلوثي وسيد نيمار في الدفاع وأحمد فتوح وأشرف روقا وزيزو في الوسط وشيكابالا وإبراهيما نداى وسيف الجزيري في الهجوم.