منتخب السلة جاهز لبطولة أفريقيا للناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن اتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة الطوارئ قبل انطلاق بطولتي كأس الأمم الأفريقية للناشئين والناشئات (تحت 16 عاماً) في تونس بداية من اليوم الخميس وحتى يوم 23 يوليو الجاري.

وتواصل مسؤولو اتحاد السلة مع بعثة منتخب الناشئين والناشئات بعد أن توجهت البعثة إلى تونس خلال الساعات الماضية لخوض البطولتين.

ويشارك منتخب الناشئين بقيادة مديره الفني عمرو أبو الخير، ويضم محمد وائل ورامي مجدي وأنس عبد المطلب وعلي عسران وأمير مجدي ونور الصاوي وعمر حاتم وعمر موفق ويوسف الحلواني وأحمد ربيع وأحمد فادي وعمر عصام.

ويخوض المنتخب البطولة القارية بجانب 9 منتخبات أخرى وهي تونس صاحب الضيافة ورواندا وأوغندا وغينيا ومالي وأنجولا وتشاد وكوت ديفوار والمغرب.

ويقود منتخب الناشئات المدير الفني عماد الدين محمود ويضم كلاً من إنجي الغايش وخديجة عثمان وملك الحملي وهنا الجولي ونادين نجيب وياسمين الجمال وهيا الحلواني وهنا الباز وجودي الباز وحلا الوكيل وجودي الجوهري وريناد طارق.