وليد عبد الوهاب يوجه رسالة لجماهير القطبين قبل لقاء القمة "خاص"

ياسر رشاد - القاهرة - وجهه وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة، رسالة إلى جماهير القطبين الذين يحضرون لقاء القمة بين الأهلى والزمالك مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ31 المؤجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

قال وليد عبد عبد الوهاب في تصريحات خاص "الخليج 365 " بعض النصائح لستهيل دخول المشجعين إلى مدرجات ستاد القاهرة".

أشار:" نتمني لهم مباراة ممتعه و نطالب الجماهير الالتزام بالتعليمات الأمنية لتسهيل الدخول إلى مدرجات ملعب المباراة ".

أتم تصريحات :" عدم حمل آي لافتات مٌسئية للنادين الألتزام بالقواعد المروية والأمنية الموضعه لسلامة الجماهير".

في سياق مٌتصل يستعد الأهلي لمقابلة نظيره الزمالك مساء اليوم الخميس في لقاء ديربي ناري يقام مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ31 المؤجلة بالدوري المصري.

موعد مباراة الأهلى والزمالك في الدوري المصري

تبدأ المبارا ة مساء اليوم الخميس التي تجمع بين الأهلى والزمالك الموافق 13 من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ، و الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، والتاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات .