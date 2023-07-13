اليوم.. أنس جابر تواجه أرينا سابالينكا في مباراة قوية بنصف نهائي ويمبلدون

ياسر رشاد - القاهرة - تترقب جماهير الرياضة العربية وخصوصا التونسية المباراة المرتقبة اليوم، والتي ستجمع بين البطلة التونسية والمصنفة السادسة عالميا أنس جابر والبيلاروسية ارينا سابالينكا المصنفة الثانية عالميا، في نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس.

أنس جابر تواصل السعي نحو صدارة التصنيف العالمي





وتواصل البطلة التونسية أنس جابر سعيها نحو صدراة التصنيف العالمي لأول مرة في مسيرتها والذي ستكون قريبة منه بشكل كبير حال تأهلها للنهائي لأول مرة في تاريخها ومواصلة إنجازاتها الكبيرة للرياضة التونسية والعربية.

مباراة ثأرية بين انس جابر وسابلينكا في نصف نهائي ويمبلدون

وتحمل مباراة انس جابر و ارينا سابالينكا طابعا ثأريا حيث وسبق لانس وواجهت أنس جابر سابالينكا في أربع مباريات حققت سابالينكا الفوز في ثلاث مواجهات كان آخرها العام الماضي في الدورة النهائية للسيدات بمجموعتين لمجموعة فيما حققت انس جابر فوزا وحيدا في بطولة رولان جاروس 2020 بمجموعتين لمجموعة.

موعد مباراة أنس جابر اليوم بنصف نهائي ويمبلدون

وتنطلق مباراة أنس جابر وسابلينكا في نصف نهائي بطولة ويمبلدون في تمام الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت تونس الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويجمع نصف النهائي الآخر بين التشيكية ماركيتا فاندروسوفا والأوكرانية يلينا سفيتولينا التي ستنطلق في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت تونس الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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