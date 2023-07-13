هل يفك أوسوريو عقدة الزمالك أمام الأهلي في شهر يوليو

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس صوب ستاد القاهرة الدولي، حيث تنطلق في دقات الثامنة والنصف مساء صافرة القمة 126 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وتعد مواجهة اليوم هي المباراة رقم 14 بين الفريقين في شهر يولية، والذي يُمثل "وش السعد" للنادي الأهلي في تاريخ مواجهاتهم في يوليو.

حيث أقيمت 13 مباراة قمة من قبل في شهر يوليو 13، وسيطر الأهلي على قمة يوليو تاريخيًا، إذ لم يتلق الهزيمة سوى في مباراة فقط، وفاز في 8 مباريات، وتعادلا في 4 لقاءات.

وجاءت مواجهات القمة بين الأهلي والزمالك في شهر يوليو، على النحو التالي:

1- 13 يوليو 1984: الأهلي 2-2 الزمالك في الدوري المصري.

2- 4 يوليو 1997: الأهلي 3-1 الزمالك في الدوري المصري.

3- 17 يوليو 2000: الأهلي 0-0 الزمالك في الدوري المصري.

4- 2 يوليو 2007: الأهلي 4-3 الزمالك في نهائي كأس مصر.

5- 20 يوليو 2008: الأهلي 2-1 الزمالك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

6- 27 يوليو 2008: الأهلي 2-0 الزمالك في السوبر المصري.

7- 22 يوليو 2012: الأهلي 1-0 الزمالك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

8- 24 يوليو 2013: الأهلي 1-1 الزمالك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

9- 21 يوليو 2015: الأهلي 2-0 الزمالك في الدوري المصري.

10- 9 يوليو 2016: الأهلي 0-0 الزمالك في الدوري المصري.

11- 17 يوليو 2017: الأهلي 2-0 الزمالك في الدوري المصري.

12- 28 يوليو 2017: الأهلي 1-0 الزمالك في الدوري المصري.

13- 21 يوليو 2022: الزمالك 2-1 الأهلي في نهائي كأس مصر.

قمة 2007 من شهر يوليو هي الأبرز في تاريخ المواجهات

يتصدر لقاء القمة الذي أقيم تحديدًا في 2-7-2007، في نهائي الكأس لـ موسم 2006-2007، حيث كانت تلك القمة من بين الأبرز للفريقين في يوليو، وكانت شاهدة على تسجيل 7 أهداف، بواقع 4 أهداف للأهلي و3 للزمالك.

وتوج الأهلي رسمياً بلقب الدوري الممتاز للمرة 43 في تاريخه وبعد غياب موسمين كاملين بجانب أن الفريق الأحمر حقق هذا الموسم أيضاً لقب دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر وكأس السوبر المصري مرتين.