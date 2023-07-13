مروان عطية يرفض إقامة عزاء والده من أجل مباراة القمة

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت أنباء خلال الساعة الماضية عن رفض لاعب الأهلي مروان عطية إقامة عزاء والده من أجل المشاركة في مباراة القمة 126 أمام الزمالك والتي ستقام مساء اليوم الخميس في الدوري المصري.

وأكد بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ومغردين على منصة تويتر أن اللاعب غادر مسقط رأسه كفر الدوار، وفي طريقه إلى القاهرة للانضمام إلى معسكر الأهلي والمشاركة في القمة.

وذكر بعض المغردين أن مروان حضر الصلاة على والده وتلقى العزاء في المسجد وقام بتشييع الجثمان إلى المقابر، ورفض إقامة عزاء في المنزل من أجل العودة إلى القاهرة والمشاركة مع الأهلي في مباراة القمة.

تتجه أنظار جماهير وعشاق كرة القدم المصرية إلى ملعب استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس من أجل مشاهدة مباراة المرتقبة والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك في القمة 126 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني الأهلي من أزمة في خط الوسط بسبب غياب مروان عطية لوفاة والده، وأليو ديانج للإيقاف بسبب مستحقات وكيله، فضلا عن ابتعاد عمرو السولية عن مستواه وعدم جاهزيمة للمشاركة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم :

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 7:30 بتوقيت السودان، 6:30 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة القمة والمعلقين :

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة ON Time Sports 1 HD بصوت المعلقين الرياضيين بصوت المعلقين مدحت شلبي وحاتم بطيشة، وعبر قناة ON Time Sports 2 HD بصوت أيمن الكاشف ومؤمن حسن.

وحسم الأهلي رسميًا لقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل الأحمر صدارة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، بينما يقع الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.