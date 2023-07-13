شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يطلب تجديد إعارة صلاح محسن وعدم الرحيل إلى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب حلمى طولان، المدير الفنى لفريق سيراميكا، من إدارة الفريق استمرار صلاح محسن مع الفريق فى الموسم المقبل، بعد الاطمئنان على استمرار النادى ضمن فرق الدورى فى الموسم المقبل، خاصة أن هناك أنباء تتردد عن رغبة الأهلى فى عودة اللاعب بعد انتهاء اعارته.

فاز فريق سيراميكا على نظيره فريق بيراميدز، بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى إطار مباريات الجولة 32 من بطولة الدوري، حيث أحرز الهدفين صلاح محسن نجم الفريق.

وبهذه النتيجة يحتل فريق سيراميكا المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة ليضمن البقاء في الموسم المقبل، بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز سيراميكا في 6 مباريات وتعادل في 16 لقاء وخسر 10 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.

وكان نادى سيراميكا قد تعاقد مع صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بنية البيع.

ويرى حلمي طولان أنه من المهم استمرار صلاح محسن مع الفريق للموسم المقبل، عن طريق تجديد إعارته أو الشراء بشكل نهائي.