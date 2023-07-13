شكرا لقرائتكم خبر عن 25 سبتمبر الموعد المبدئى لانطلاق الدورى فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت رابطة الأندية المحترفة على انطلاق النسخة الجديدة من الدورى فى الموسم المقبل يوم 25 سبتمبر، حيث قررت الرابطة منح الأندية شهرين للإعداد للموسم الجديد، على أن ينتهى هذا الموسم في يونيو من العام المقبل.

وجاء قرار الرابطة بتحديد هذا الموسم نظرا لارتباط الزمالك بالمشاركة في البطولة العربية وارتباط المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي بمعسكر فى مطلع سبتمبر المقبل، يتخلله بالنسبة للمنتخب الأول مباراة رسمية مع إثيوبيا ومباراة ودية مع تونس، فلم تتضح ملامح معسكر المنتخب الأولمبي حتى الآن.

وودعت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عبر حسابها الرسمي درع الدوري بنشر مجموعة من الصور، وعلقت عليها: "رحلة 74 عامًا تنتهي هذا الموسم، وعلقت الرابطة فى بيانها: "لقد كان درع الدوري العام هو أبرز علامات الكرة المصرية عبر تاريخها، وللمرة الأخيرة سيسلم الدرع إلى الفريق الفائز بلقب الدوري، قبل أن يوضع في المتحف ليصبح شاهدًا على حقبة تاريخية للكرة المصرية".

وقررت رابطة الأندية بشكل رسمى تسليم درع الدورى لفريق الأهلى، في مباراته مع حرس الحدود والمقرر إقامتها الأسبوع المقبل وتحديد يوم الأربعاء 19 يوليو الجاري، وأكدت الرابطة أن تسليم درع الدورى فى مواجهة حرس الحدود جاء بالتنسيق مع النادى الأهلى، الذى حدد الموعد وفقًا لرؤية الجهاز الفنى تحت قيادة مارسيل كولر.