اخبار الرياضه

تاريخ مواجهات الأهلى والزمالك فى كل البطولات قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلى والزمالك فى كل البطولات قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تتسم مباريات الاهلى والزمالك فى قمة الكرة المصرية بالإثارة والمتعة، فيكون من الصعب التكهن بنتيجة المباراة مهما كانت ظروف الفريقين.

ويمتد صراع الكبيرين منذ زمن طويل فى البطولات المختلفة، ويسعى كل منهما على الهيمنة على الكرة المصرية، والفائز هو الجمهور الذى يحظى بمباريات ومستويات مميزة في كل مباراة.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في البطولات المختلفة.

أول مباراة فى التاريخ جمعت بين قطبى الكرة المصرية، كانت فى التاسع من فبراير عام 1917، وحينها فاز الأهلي بهدف دون رد.

بينما كانت أول مباراة رسمية جمعت بين الفريقين في يوم العاشر من ديسمبر لعام 1948 وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

لعب الاهلى والزمالك فى الدوري المصري 125 مباراة، حقق 48 فوزا مقابل 27 فوزا للزمالك، وانتهت 50 مباراة بالتعادل بين الفريقين.

بينما فى كأس مصر التقى القطبان فى 32 مباراة حقق المارد الاحمر 16 فوز مقابل 11 فوز للفارس الابيض وانتهت 5 لقاءات بالتعادل.

وفى السوبر المصري التقى الاحمر والابيض فى 9 مباريات حقق الاهلى 7 انتصارات مقابل فوزين للزمالك.

وفى كأس السلطان حسين التقى الاهلى والزمالك فى 6 مباريات حقق الأهلى فوزا وحيدا مقابل ثلاثة انتصارات للزمالك وانتهت مباراتان بالتعادل.

وفى دوري القاهرة لعب الفريقين 42 مباراة حقق الاهلى 21 فوز مقابل 9 انتصارات للزمالك وانتهت 12 لقاء بالتعادل.

وفى دوري الأبطال الأفريقى التقا الكبيران فى 9 لقاءات ، 6 منها انتهت بفوز الأهلى وثلاث مباريات انتهت بالتعادل.

وفى السوبر الأفريقى جمعت الأهلى والزمالك مباراة وحيدة انتهت بفوز الزمالك.

وبذلك يكون إجمالى المباريات الرسمية بين الاهلى والزمالك 224 مباراة قبل لقاء الليلة انتهت 97 منها بفوز الاهلى مقابل 51 فوز للزمالك وحسم التعادل نتيحة 76 مباراة .

ولعب الأحمر والأبيض 23 مباراة ودية شهدت 11 فوزا للأهلى وثمانية للزمالك وأربعة تعادلات.

ليصبح اجمالى المباريات التى جمعت الأهلى والزمالك بشكل عام 247 مباراة حقق المارد الاحمر 108 انتصارات مقابل 59 فوزا للزمالك وانتهت 80 مباراة بالتعادل.

 

 

e8ff89f6-50af-481c-9386-836442fb69ca

 

 

 

f476582e-ab16-400c-8276-c9cf8166874a
 

 
ad51052a-a4f2-42e4-a511-83e4f4062847


 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا