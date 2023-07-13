شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلى والزمالك فى كل البطولات قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تتسم مباريات الاهلى والزمالك فى قمة الكرة المصرية بالإثارة والمتعة، فيكون من الصعب التكهن بنتيجة المباراة مهما كانت ظروف الفريقين.

ويمتد صراع الكبيرين منذ زمن طويل فى البطولات المختلفة، ويسعى كل منهما على الهيمنة على الكرة المصرية، والفائز هو الجمهور الذى يحظى بمباريات ومستويات مميزة في كل مباراة.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في البطولات المختلفة.

أول مباراة فى التاريخ جمعت بين قطبى الكرة المصرية، كانت فى التاسع من فبراير عام 1917، وحينها فاز الأهلي بهدف دون رد.

بينما كانت أول مباراة رسمية جمعت بين الفريقين في الدوري المصري يوم العاشر من ديسمبر لعام 1948 وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

لعب الاهلى والزمالك فى الدوري المصري 125 مباراة، حقق 48 فوزا مقابل 27 فوزا للزمالك، وانتهت 50 مباراة بالتعادل بين الفريقين.

بينما فى كأس مصر التقى القطبان فى 32 مباراة حقق المارد الاحمر 16 فوز مقابل 11 فوز للفارس الابيض وانتهت 5 لقاءات بالتعادل.

وفى السوبر المصري التقى الاحمر والابيض فى 9 مباريات حقق الاهلى 7 انتصارات مقابل فوزين للزمالك.

وفى كأس السلطان حسين التقى الاهلى والزمالك فى 6 مباريات حقق الأهلى فوزا وحيدا مقابل ثلاثة انتصارات للزمالك وانتهت مباراتان بالتعادل.

وفى دوري القاهرة لعب الفريقين 42 مباراة حقق الاهلى 21 فوز مقابل 9 انتصارات للزمالك وانتهت 12 لقاء بالتعادل.

وفى دوري الأبطال الأفريقى التقا الكبيران فى 9 لقاءات ، 6 منها انتهت بفوز الأهلى وثلاث مباريات انتهت بالتعادل.

وفى السوبر الأفريقى جمعت الأهلى والزمالك مباراة وحيدة انتهت بفوز الزمالك.

وبذلك يكون إجمالى المباريات الرسمية بين الاهلى والزمالك 224 مباراة قبل لقاء الليلة انتهت 97 منها بفوز الاهلى مقابل 51 فوز للزمالك وحسم التعادل نتيحة 76 مباراة .

ولعب الأحمر والأبيض 23 مباراة ودية شهدت 11 فوزا للأهلى وثمانية للزمالك وأربعة تعادلات.

ليصبح اجمالى المباريات التى جمعت الأهلى والزمالك بشكل عام 247 مباراة حقق المارد الاحمر 108 انتصارات مقابل 59 فوزا للزمالك وانتهت 80 مباراة بالتعادل.









