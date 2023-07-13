شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات ونصائح من أوسوريو لاعبى الزمالك قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات الثامنة النصف من مساء اليوم يلتقى فريق الأهلى مع نظيره الزمالك فى المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين والتى تقام باستاد القاهرة فى القمة 126.

ووجه الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق عدة نصائح وتحذيرات للاعبيه، لضمان الفوز فى اللقاء المنتظر.

ومن أبرز النصائح والتحذيرات التى وجهها المدير الفنى استغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الأهلى من البداية، وعدم التسرع فى إنهاء الهجمات.

وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز، وتعويض الجماهير عن فقدان لقب بطولة الدورى الممتاز وإدخال السعادة على قلوبهم، خاصة أن حصد الثلاث نقاط أمر مهم رغم ضياع لقب الدورى، كما حذر اللاعبون من استخدام السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعى.

ومن المتوقع أن يخوض أوسوريو المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي ومصطفى الزناري وحسام عبد المجيد وحاتم سكر.

وفي خط الوسط: محمد اشرف روقا واحمد زيزو وأحمد فتوح وابراهيما نداي وعمر جابر.

وفي الهجوم: سيف الدين الجزيري.