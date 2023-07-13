شكرا لقرائتكم خبر عن شوارع بورسعيد تتزين بأعلام المصرى قبل 10 أيام من نهائى كأس الرابطة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزينت شوارع مدينة بورسعيد بالأعلام والقمصان الخضراء، وذلك لدعم النادى المصرى قبل 10 أيام من مباراته المرتقبة أمام سيراميكا فى نهائى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ويلتقى المصرى مع سيراميكا يوم 22 يوليو الجارى فى نهائى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وتأهل النادى المصرى إلى نهائى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عقب الفوز فى مباراة الدور نصف النهائى على فريق فيوتشر بنتيجة 3/1، بركلات الجزاء الترجيحية.

ويحتل النادى المصرى المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 47 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 32 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفًا.

وكان المصري قد دخل معسكراً مغلقا استعدادا للمباراة المرتقبة أمام سموحة والمقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري، وذلك عقب الفوز في الجولة الماضية على فاركو بثلاثة أهداف نظيفة.