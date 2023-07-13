شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان العلمين.. مباراة إستعراضية " تاك بول" للسيدات فى افتتاح الفعاليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق عصر اليوم الخميس أولى الفعاليات الرياضية ضمن مهرجان العلمين بمباريات تاك بول سيدات لنجمات عالميات على ملعب الشاطئية بـ نورث سكوير ، حيث ان الحضور مجانى من خلال شركة تذكرتى لتنظيم عملية الدخول .

ومن المقرر أن يقام غدا الجمعة مباراة كرة شاطئية لتحدى الجيل الذهبى بمشاركة عدد من نجوم كرة القدم أبرزهم ، عماد متعب و حازم إمام و أحمد حسن و محمد فضل و سيد معوض .

وتتضمن الفعاليات أيضا عرض أزياء لـ "مايكل سينكو"، وحفلات موسيقية وغنائية لعدد كبير من نجوم الوطن العربي، وهي: حفل للموسيقار الكبير عمر خيرت والنجمة إليسا وحفل للنجم تامر حسني، بالإضافة إلى حفل للفنان راغب علامة والنجمة نانسي عجرم، والفنانة أنغام وفرقة كايروكي وحفل لمغني الراب العالمي RUSS.

ومن المقرر أن تشهد الفعاليات في آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.

يذكر أن مدينة العلمين الجديدة تقدم تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

وتشارك كبرى شركات التنظيم والحفلات بمصر والوطن العربي في تنظيم مهرجان العلمين الجديدة، حيث تقام الأحداث والفعاليات بثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة مع توافر كافة الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.