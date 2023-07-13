شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الأهلى يفوز على الزمالك بثلاثية فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى، اليوم، فريق الأهلى مع نظيره الزمالك فى المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثون من بطولة الدورى الممتاز.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين أقيمت فى 21 يناير من العام الجارى، باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى.

وانتهت المباراة بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، أحرزها محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف "هدفين".

وتوج الأهلى بلقب الدوري رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين الماضى، وقبل 3 أيام من مباراة القمة ضد الزمالك اليوم الخميس، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى.