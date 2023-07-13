شكرا لقرائتكم خبر عن 31 هدفا تحمل ذكريات شجرة هدافين الأهلى والزمالك الاجانب.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه الأنظار صوب استاد القاهرة الدولي، في الثامنة والنصف مساء يوم الخميس لمتابعة المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الفريقان في مباراة مؤجلة من الجولة 31 بالدوري المصري، لكنها لن تؤثر على مسيرة أي منهما في المسابقة خلال الموسم الحالي.

وعبر تاريخ طويل من مباريات القمة فى الدوري، تحفل شجرة الهدافين بين الاهلى والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة، فقد سجل اللاعبون الأجانب فى صفوف القطبين 31 هدفا بواقع 17 هدفا لأجانب الأهلى و14 لأجانب الزمالك.

ويعد برونو سافيو آخر لاعب أجنبى سجل للأهلى فى شباك الزمالك، بينما المغربى أشرف بن شرقى لاعب الزمالك السابق هو آخر لاعب أجنبى سجل للفارس الأبيض فى القمة.

ويتربع الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، وضمن التتويج باللقب قبل 5 جولات من النهاية، بينما اكتفى الزمالك بالمركز الثالث لتتأكد مشاركته في كأس الكونفدرالية المقبلة.

لكن رغم عدم قيمة المباراة من الناحية النقطية، إلا أن تُمثل أهمية كبيرة لدى جماهير ومدربي ولاعبي القطبين، وهي بطولة في حد ذاتها، حسب ما وصفها عدد من المحللين والنقاد.



