شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية يطلب من الأهلى المشاركة فى القمة رغم وفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصادر مقربة من مروان عطية لاعب النادى الاهلى، إن اللاعب طلب المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك رغم وفاة والده صباح اليوم.

وعلم ”الخليج 365” أن مروان عطية طلب من جهاز الكرة فى الاهلى التواجد بشكل طبيعي في الحسابات الفنية الخاصة بالمباراة وإنه سيقوم بحضور مراسم الدفن وتقبل واجب العزاء في المقابر علي أن يعود بعدها إلي معسكر الفريق في القاهرة.

وترك جهاز الكرة فى الأهلى مصير مروان عطية للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر للبت في مشاركة اللاعب من عدمها.

ويشيع مروان عطية لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر جثمان والده عقب صلاة الظهر اليوم الخميس من مسجد إبراهيم عبد العال بكفر الدوار، على أن يتم دفنه بمقابر كوم دفشو.