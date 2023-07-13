شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية يطلب من الأهلى المشاركة فى القمة رغم وفاة والده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مصادر مقربة من مروان عطية لاعب النادى الاهلى، إن اللاعب طلب المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك رغم وفاة والده صباح اليوم.
وعلم ”الخليج 365” أن مروان عطية طلب من جهاز الكرة فى الاهلى التواجد بشكل طبيعي في الحسابات الفنية الخاصة بالمباراة وإنه سيقوم بحضور مراسم الدفن وتقبل واجب العزاء في المقابر علي أن يعود بعدها إلي معسكر الفريق في القاهرة.
وترك جهاز الكرة فى الأهلى مصير مروان عطية للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر للبت في مشاركة اللاعب من عدمها.
ويشيع مروان عطية لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر جثمان والده عقب صلاة الظهر اليوم الخميس من مسجد إبراهيم عبد العال بكفر الدوار، على أن يتم دفنه بمقابر كوم دفشو.
وغادر مروان عطية معسكر الأهلى صباح اليوم الخميس لتشييع جثمان والده الذى توفى منذ ساعات قليلة، ولم يتضح الموقف النهائى للاعب سواء بالعودة للظهور فى اللقاء أو الغياب عن المباراة.
تقدم النادى الأهلى بخالص العزاء للاعبه مروان عطية فى بيان رسمى عبر موقعه جاء فيه: "تقدم رئيس النادى الأهلى وأعضاء مجلس الإدارة، بخالص التعازى إلى مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، فى وفاة المغفور له ـ بإذن الله تعالى ـ والده، الذى وافته المنية اليوم داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".
ويلتقى الأهلى والزمالك فى مباراة مؤجلة من الجولة 31 بالدورى المصرى، لكنها لن تؤثر على مسيرة أى منهما فى المسابقة خلال الموسم الحالى.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز