شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف حميدة يتأهل لربع نهائى الجائزة الكبرى للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل يوسف حميدة لاعب منتخب المصارعة إلى ربع نهائي منافسات بطولة الجائزة الكبرى " التصنيف العالمى " المقامة بالمجر .

جاء تأهل حميدة لربع النهائي ، بعد التغلب على ضياء جودة بوزن 125 كجم في دور الـ 16 من البطولة .

تشارك منتخبات المصارعة الرومانية والحرة والنسائية في بطولة الجائزة الكبرى التي تقام بالمجر فى الفترة من 13 إلى 16 يوليو الجارى.

ويرأس البعثة في البطولة أحمد راشد، وإبراهيم عادل مصطفى حكما في المنافسات، وتضم المصارعة الرومانى كلا من: محمد إيهاب، ومحمد على جبر، هيثم فهمى، والمدرب كمال عبده.

ومنتخب الحرة يشارك بقائمة تضم كلا من: على أبو طالب مدير فنى، واللاعبون عمرو رضا، ضياء جودة، جمال عبد الناصر، وفيما يخص النسائية: محمد طلبة مدير فنى، واللاعبتان سمر حمزة وندى مدنى.