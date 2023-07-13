شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المصرى يكشف حقيقة إصابته بمرض نادر وينتظر موقف إدارة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مازن عزام لاعب النادى المصرى، حقيقة إصابته بمرض نادر، ما أدى إلى استبعاده من الفريق البورسعيدى، وكان مازن عزام، المنتقل إلى الفريق البورسعيدى فى يناير الماضى قادما من الفيوم، قد أثار حالة من الذعر بعد سقوطه فى أول مران له مع الفريق بشكل درامى.

وتم تشخيص حالة مازن عزام بطريقة خاطئة من أحد الأطباء الذى أكد إصابة اللاعب بمرض نادر إلا أن الفحوصات الطبية التى خضع لها اللاعب بعد ذلك أكدت سلامته بعدما خضع لفحوصات كبار الأطباء فى مصر منهم الدكتور مجدى يعقوب.

ويترقب مازن عزام من الإدارة والجهاز الفنى للمصرى السماح له بالنزول للتدريبات خلال الفترة المقبلة.

ويحتل النادى المصرى المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى برصيد 47 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 32 مباراة، حيث فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصرى 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفًا.

ويحتاج النادى المصرى لنقطة واحدة فقط من مواجهة سموحة المرتقب إقامتها السبت، لحسم المركز الخامس بالوصول للنقطة 48، حيث يتبقى للمقاولون العرب صاحب المركز السادس مباراة واحدة أمام الأهلى، وفى حالة فوز ذئاب الجبل لن يتخطوا النقطة 47.