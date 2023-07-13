شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام محمود البنا مع الأهلى والزمالك قبل كلاسيكو الليلة فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الزمالك ضيفًا على حساب نظيره الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، مهمة إدارة لقاء القمة تحكيميًا للحكم محمود البنا كحكم للساحة ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال وسامي هلهل ومحمود ناجي حكمًا رابعًا وفي تقنية الفيديو أحمد الغندور ويعاونه أحمد حسام.