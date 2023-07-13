شكرا لقرائتكم خبر عن محترفة جديدة فى صفوف سيدات طائرة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك على التعاقد مع محترفة جديدة فى صفوف فريق سيدات الكرة الطائرة بالقلعة البيضاء لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
ويسعى فريق الزمالك للحفاظ على القوام الأساسى للاعبات من أجل مواصلة السيطرة المحلية والأفريقية، عقب التتويج بلقب البطولة الأفريقية، بالفوز على الأنابيب الكينى بنتيجة 3-1 فى ختام المسابقة.
ونجح فريق الزمالك، بقيادة مديره الفنى أحمد فتحى قبل أن يرحل لتدريب سبورتنج، فى مواصلة التألق لتحقيق العلامة الكاملة بالمنافسة بعد التأهل للنهائى على حساب مولودية الجزائر بنتيجة 3 / 1 فى نصف النهائى.
وسبق وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بلقب كأس مصر مؤخراً بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 3 / 1 فى ثانى مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل".
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