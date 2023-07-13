شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم كولر و أوسوريو مع الأهلى والزمالك قبل لقاء القمة الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد القاهرة الدولى الليلة لمتابعة لقاء القمة، الذى يجمع فريق الأهلى وغريمه الزمالك فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الواحد والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى.

س: موعد مباراة الاهلي والزمالك في الدوري ؟

ج : مع دقات الثامنة والنصف من مساء اليوم يلتقى فريق الأهلى مع نظيره الزمالك فى المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى والتى تقام باستاد القاهرة.

س: ماذا قدم كولر مع الأهلي قبل مواجهة الزمالك اليوم ؟

ج: خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 52 مباراة، حقق الفوز فى 39 لقاءً، وتعادل فى 9 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 95 هدفاً وتلقت شباكهم 28، وخرج بشباك نظيفة فى 35 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة ودوري الابطال الافريقى مرة والدورى المصرى مرة.

اللقب الأول الذي حققه كولر مع الأهلي كان كأس السوبر المصري على حساب الزمالك في أبو ظبي بالفوز بهدفين دون رد.

عاد السويسري وحقق لقبه الثاني بعدها، وهو كأس مصر على حساب بيراميدز في الأوقات الإضافية. ثالث بطولات كولر كانت السوبر المصري الثاني له، وهذه المرة على حساب بيراميدز لا الزمالك. رابع وأغلى بطولات كولر على الإطلاق كانت دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد 3-2 في مجموع المباراتين. أما اللقب الخامس فكان الدوري المصري الغائب لمدة موسمين عن الأهلي.

س: من يدير مباراة القمة تحكيمياً ؟

ج: وأسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، مهمة إدارة لقاء القمة تحكيميًا للحكم محمود البنا كحكم للساحة ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال وسامي هلهل ومحمود ناجي حكمًا رابعًا وفي تقنية الفيديو أحمد الغندور ويعاونه أحمد حسام.

س: ماذا قدم أوسويرو مع الزمالك قبل مواجهة الأهلي اليوم ؟

ج: قاد أوسوريو 12 مباراة مع الزمالك بواقع تسعة لقاءات في الدوري وثلاثة بكأس مصر وحقق الفوز في 9 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف.