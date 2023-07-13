شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة الزمالك الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مع دقات الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس آخر مبارياته المهمة هذا الموسم حينما يواجه غريمه التقليدى الزمالك على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى، فى لقاء لن تنقصه الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات القمة على مر السنين.

وطالب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، لاعبيه بتحقيق الفوز على الزمالك الليلة ليكون بمثابة مسك الختام لموسم صعب وشاق توج فيه المارد الأحمر بكل الألقاب المحلية والأفريقية من أجل الاحتفال مع جماهيرهم وإنهاء الموسم بفرحة.

وطالب كولر لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الخصم وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس وضرورة حسم المباراة مبكرا وعدم الانتظار حتى الأمتار الأخيرة من عمر المباراة، وهو ما يتسبب في ضغط ذهني وبدني على اللاعبين.

وحرص كولر على مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بالزمالك خلال الأيام الماضية من أجل معرفة أسلوب لعب الفارس الأبيض وطريقته في حالة الهجوم والدفاع وخلال الاستحواذ على الكرة وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المباراة.

وأعلن الأهلى تعاقده مع كولر يوم 9 سبتمبر 2022، ليخلف البرتغالى ريكاردو سواريش الذى عانى الفريق من سوء النتائج تحت قيادته، وفشل فى تحقيق البطولات. وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 52 مباراة، حقق الفوز فى 39 لقاءً، وتعادل فى 9 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 95 هدفاً وتلقت شباكهم 28، وخرج بشباك نظيفة فى 35 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة ودوري الابطال الافريقى مرة والدورى المصرى مرة. اللقب الأول الذي حققه كولر مع الأهلي كان كأس السوبر المصري على حساب الزمالك في أبو ظبي بالفوز بهدفين دون رد. عاد السويسري وحقق لقبه الثاني بعدها، وهو كأس مصر على حساب بيراميدز في الأوقات الإضافية. ثالث بطولات كولر كانت السوبر المصري الثاني له، وهذه المرة على حساب بيراميدز لا الزمالك. رابع وأغلى بطولات كولر على الإطلاق كانت دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد 3-2 في مجموع المباراتين. أما اللقب الخامس فكان الدوري المصري الغائب لمدة موسمين عن الأهلي. ورفع كولر رصيده من الألقاب مع الأهلي حتى الآن إلى 5 ألقاب، متخطيا تتويجاته السابقة على مر تاريخه مع كل الفرق التي تولى تدريبها من قبل، والتي كانت حصيلتها 4 ألقاب، بينها لقبان للدوري السويسري مع سانت غالين وجراسهوبرز، ولقب لدوري الدرجة الثانية الألماني مع بوخوم، ولقب لكأس سويسرا مع بازل.



