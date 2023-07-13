شكرا لقرائتكم خبر عن "الخلفية" تبعد مورو ساليفو عن الاتحاد أمام الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج الغانى مورو ساليفو لاعب وسط الاتحاد السكندرى، من حسابات الصربى زوران مانولوفيتش مدرب الاتحاد أمام الإسماعيلى، في المباراة المقرر لها السبت المقبل، في ختام منافسات بطولة الدورى.

وتعرض مورو ساليفو للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام المقاولون العرب التي انتهت بالتعادل السلبى، إلا أن اللاعب تحامل على نفسه وأكمل المباراة بعد تلقى العلاج.

وطلب الجهاز الطبي بالاتحاد منح اللاعب راحة لتلقى العلاج وتأهيله بشكل مناسب لتأكد غيابه عن مباراة الإسماعيلى المقبلة فى ختام الموسم الكروى.

ويواصل الفريق تدريباته فى السادسة مساء اليوم على أن يدخل معسكرا مغلقا غدا الجمعة بالإسماعيلية، استعدادا لمباراة الفريق الأخيرة فى الدورى والمقرر لها السبت المقبل.