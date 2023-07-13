شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج آخر 5 مواجهات بين الأهلى والزمالك قبل كلاسيكو الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مع دقات الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس آخر مبارياته المهمة هذا الموسم، حينما يواجه غريمه التقليدى الزمالك على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى، فى لقاء لن تنقصه الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات القمة على مر السنين.

وشهد آخر لقاء بين الأهلى والزمالك فوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد فى الدور الأول لدورى هذا الموسم وقبلها حقق المارد الأحمر الفوز على الزمالك بهدفين دون رد عن طريق كريم فؤاد وبرونو سافيو ليتوج الأهلى بطلا لكأس السوبر المحلى، وفى المباراة التى سبقتها فاز الزمالك على الأهلى بهدفين مقابل هدف ليتوج بطلا لكأس مصر، سجل ثنائية الفارس الابيض زيزو وإمام عاشور وسجل هدف الأهلى الوحيد حسام حسن.

بينما شهدت مباراة القطبين فى دوري الموسم الماضى التعادل فى مباراة الدور الثانى بهدفين لكل فريق بينما فاز الأهلى بقمة الدور الأول بنتيجة 5-3، وانتهت مبارة الدور الثانى لدوري الموسم قبل الماضى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

وعبر تاريخ طويل من مباريات القمة فى الدوري، تحفل شجرة الهدافين بين الأهلى والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة، فقد سجل سعد رستم أول هدف للزمالك فى لقاء القمة الأول عام 1948، فيما أحرز أحمد مكاوي أول أهداف الأهلي فى شباك الزمالك فى نفس اللقاء.

يتصدر الثنائي سيد عطية "توتو" ومحمد أبو تريكة قائمة هدافي الاهلى فى لقاءات القمة برصيد 7 أهداف، كما يتزعم الثنائي علاء الحامولي وخليل قدري قائمة هدافى الزمالك فى مواجهات الأهلي برصيد 5 أهداف لكل منهما.