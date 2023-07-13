شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لاعبين يسجلون غياب عن الزمالك أمام الأهلى فى القمة 126 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة و النصف من مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء الذى يجمع الزمالك والأهلى على استاد القاهرة ، بالمباراة المؤجلة من الجولة الحادية و الثلاثون لمسابقة الدورى المصرى.
ويغيب عن الزمالك فى مباراة الأهلى كلً من محمود حمدى الونش حيث يقضى فترة التأهيل بعد اصابته بقطع جزئى في الرباط الصليبى ونبيل عماد دونجا ، و محمد عبدالشافي وعبدالله جمعة ومصطفي شلبي للإصابة ، كما يغيب أحمد بلحاج .
بينما يغيب سامسون أكينولا لعدم الجاهزية الفنية ، ويوسف أسامة نبيه وسيف جعفر لتوقيعهم لفريق أخر .
ومن المتوقع أن يخوض أوسوريو المباراة بتشكيل مكون من :
في حراسة المرمى: محمد صبحي.
خط الدفاع: حمزة المثلوثي ومصطفى الزناري وحسام عبد المجيد وحاتم سكر.
وفي خط الوسط: محمد اشرف روقا واحمد زيزو وأحمد فتوح وابراهيما نداي وعمر جابر.
وفي الهجوم: سيف الدين الجزيري.
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