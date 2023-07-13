شكرا لقرائتكم خبر عن نقطة واحدة تفصل المصرى عن حسم المركز الخامس فى الدورى قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب النادى المصرى من حسم المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى، وذلك فى ظل تعثر أقرب منافسيه على هذا المركز، المقاولون العرب والاتحاد السكندرى، ويتبقى للمصرى مباراتان فقط فى المسابقة المحلية، حيث يلتقى بسموحة ثم الأهلى.

ويحتل النادى المصرى المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 47 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 32 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفًا.

ويحتاج النادي المصري لنقطة واحدة فقط من مواجهة سموحة المرتقب إقامتها السبت، لحسم المركز الخامس بالوصول للنقطة 48، حيث يتبقى للمقاولون العرب صاحب المركز السادس مباراة واحدة أمام الأهلي، وفي حالة فوز ذئاب الجبل لن يتخطوا النقطة 47.

وكان المصري قد دخل معسكراً مغلقا استعدادا للمباراة المرتقبة، يوم الثلاثاء الماضي ببورسعيد، وذلك عقب الفوز في الجولة الماضية على فاركو بثلاثة أهداف نظيفة.

ويلتقي المصري مع سيراميكا يوم 22 يوليو الجاري في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وتأهل النادي المصري إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عقب الفوز في مباراة الدور نصف النهائي على فريق فيوتشر بنتيجة 3/1، بركلات الجزاء الترجيحية.