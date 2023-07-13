شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مباراة جمعت الأهلى والزمالك فى يوليو قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى والزمالك على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى

عبر تاريخ طويل من المباريات بين الأهلى والزمالك، هناك 13 مباراة سابقة للقطبين جاءت في شهر يوليو، ومواجهة الليلة التى ستجمعهما في هذا الشهر للمرة الـ14.

- حقق الأهلي الفوز على الزمالك في شهر يوليو 8 مرات مقابل أربع مباريات انتهت بالتعادل وفاز الفارس الابيض مرة وحيدة وكانت فى كأس مصر فى أخر لقاء جمع الفريقين فى يوليو .

- مباراتين في تاريخ مواجهات الفريقين جاءت في تاريخ 17 يوليو انتهت الاولى بالتعادل السلبي وذلك في موسم 99/2000 والثانية موسم 2016- 2017 وانتهت بفوز الاهلى بهدفين دون رد .

- سجل الأهلي 21 هدفا في شباك الزمالك في يوليو مقابل 10 أهداف سجلها الفارس الابيض فى الشباك الحمراء .

- أول مباراة قمة أقيمت في يوليو كانت في 13 من هذا الشهر سنة 1984 بالدوري المصري وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 بأهداف نصرر إبراهيم وإيمانويل كوارشي للزمالك وخالد جاد الله وعلاء ميهوب.

- مباراتان أخرتان انتهت بالتعادل بين الفريقين، واحدة في دوري أبطال إفريقيا 2013 انتهت بهدف لكل فريق سجلهما أحمد جعفر ومحمد أبو تريكة، والثانية في الدور الثاني من الدوري المصري الموسم الماضي وانتهت بالتعادل السلبي.

- المباراة الثانية التي جمعت الأهلي والزمالك في يوليو كانت سنة 1997 بالدوري المصري وفاز الأحمر 3-1، وسجل للزمالك أحمد الكاس الهدف الشهير بالمرور من على الخط، وللأهلي هادي خشبة هدفين من ركلتي جزاء وحسام حسن هدفا بتصويبة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.

7 مباريات أخرى جمعت الأهلي والزمالك في يوليو وانتهت جمعيها بفوز الفريق الأحمر، كان أبرزها المباراة الشهيرة في كأس مصر 2007 التي انتهت 4-3 ووصفت بأنها الأفضل في تاريخ كلاسيكو العرب، وهي الثانية في تاريخ مواجهات الفريقين التي تنتهي بهذه النتيجة بعد فوز الزمالك على الأهلي بهذه النتيجة سنة 1940.

- آخر فوز للأهلي على الزمالك في شهر يوليو كان بهدف على معلول موسم 2018 -2019 بالجولة الاخيرة للدوري.

- أخر فوز للزمالك على الاهلى فى شهر يوليو كان بهدفين مقابل هدف فى 21 يوليو 2022 بنهائى كأس مصر سجل زيزو وإمام عاشور للفارس الابيض وسجل حسام حسن للمارد الاحمر وتوج الزمالك بطلا للكأس وهو فوزه الوحيد فى هذا الشهر .

- في يوليو 2008 حقق الأهلي فوزين متتاليين على الزمالك 2-1 في دوري أبطال إفريقيا وبعد أسبوع توج بالسوبر بفوزه 2-0 بهدفي أحمد حسن ومعتز إينو.



