شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى والزمالك فى الدورى قبل لقاء الليلة؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مع دقات الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس مباراة صعبة أمام غريمه التقليدى الزمالك على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى.

ويتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 75 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق الفوز فى 23 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ54 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً، حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

فى المقابل يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 59 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 49 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، مهمة إدارة لقاء القمة تحكيميًا للحكم محمود البنا كحكم للساحة ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال وسامي هلهل ومحمود ناجي حكمًا رابعًا وفي تقنية الفيديو أحمد الغندور ويعاونه أحمد حسام.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والأهلى فى الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.