شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 13 يوليو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الأهلى يتسلم خطابا برفع الإيقاف عن أليو ديانج وأحقية مشاركته أمام الزمالك ،رابطة الأندية تستضيف جمعية روابط أندية عالمية فى نهاية الموسم المقبل .

25 سبتمبر الموعد المبدئى لانطلاق الدورى فى الموسم المقبل

استقرت رابطة الأندية المحترفة على انطلاق النسخة الجديدة من الدورى فى الموسم المقبل يوم 25 سبتمبر، حيث قررت الرابطة منح الأندية شهرين للإعداد للموسم الجديد، على أن ينتهى هذا الموسم في يونيو من العام المقبل.

فتح أبواب ستاد القاهرة الرابعة عصرا أمام جماهير الأهلى والزمالك لحضور القمة

يفتح ستاد القاهرة أبوابه أمام الجماهير في الرابعة عصر اليوم، للدخول لحضور مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري

رابطة الأندية تستضيف جمعية روابط أندية عالمية فى نهاية الموسم المقبل

أنهت رابطة الأندية المحترفة المصرية تفاصيل استضافة جمعية عامة لروابط الأندية العالمية بنهاية العام المقبل، وبحضور أكبر روابط الأندية مثل الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

الأهلى يتسلم خطابا برفع الإيقاف عن أليو ديانج وأحقية مشاركته أمام الزمالك

تلقى النادى الأهلى إخطاراً من اتحاد الكرة بوصول خطاب من الاتحاد الدولى فيفا يفيد برفع الإيقاف عن المالى أليو ديانج لاعب خط وسط المارد الأحمر، ليصبح من حقه المشاركة فى مباراة الزمالك المقرر لها مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولى.

الاتحاد المحطة الأخيرة لـ أحمد العجوز مع الإسماعيلى قبل مهمة بورفؤاد

ستكون مباراة الاتحاد السكندرى المحطة الأخيرة لأحمد العجوز فى مهمته مع الإسماعيلى هذا الموسم، بعدما نجح الفريق فى ضمان البقاء فى بطولة الدورى المصرى الموسم المقبل.

سيراميكا يطلب تجديد إعارة صلاح محسن وعدم الرحيل إلى الأهلى

طلب حلمى طولان، المدير الفنى لفريق سيراميكا، من إدارة الفريق استمرار صلاح محسن مع الفريق فى الموسم المقبل، بعد الاطمئنان على استمرار النادى ضمن فرق الدورى فى الموسم المقبل، خاصة أن هناك أنباء تتردد عن رغبة الأهلى فى عودة اللاعب بعد انتهاء اعارته.

محترفة جديدة فى صفوف سيدات طائرة الزمالك