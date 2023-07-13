شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتسلح بـ"11 كلين شيت متتالى" قبل مواجهة الزمالك الليلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس آخر مبارياته المهمة هذا الموسم حينما يواجه غريمه التقليدي الزمالك على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى، فى لقاء لن تنقصه الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات القمة على مر السنين.

حقق النادى الاهلى 11 كلين شيت متتالى في الدوري المصري قبل مباراة القمة أمام الزمالك ، ويعود تاريخ أخر هدف تلقاه الاهلى في الدوري المصري لـ 7 مارس الماضى في مباراة المقاولون العرب التي انتهت بفوز الاهلى بهدفين مقابل هدف.

ومنذ ذلك التوقيت واجه الاهلى فرق غزل المحلة وفاركو وسموحة وانبى وطلائع الجيش وسيراميكا وحرس الحدود والبنك الاهلى وفيوتشر والاسماعيلى والاتحاد السكندري دون أن تهتز شباكه بأى أهداف.

حقق الاهلى فوزاً على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد سجلهم على معلول ومحمود كهربا فى أخر ظهور بالمسابقة