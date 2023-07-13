شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتسلح بـ"11 كلين شيت متتالى" قبل مواجهة الزمالك الليلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس آخر مبارياته المهمة هذا الموسم حينما يواجه غريمه التقليدي الزمالك على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى، فى لقاء لن تنقصه الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات القمة على مر السنين.
ومنذ ذلك التوقيت واجه الاهلى فرق غزل المحلة وفاركو وسموحة وانبى وطلائع الجيش وسيراميكا وحرس الحدود والبنك الاهلى وفيوتشر والاسماعيلى والاتحاد السكندري دون أن تهتز شباكه بأى أهداف.
حقق الاهلى فوزاً على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد سجلهم على معلول ومحمود كهربا فى أخر ظهور بالمسابقة
وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين الماضى، وقبل 3 أيام من مباراة القمة.
ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والاوليمبى.
ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها بإستثناء كأس العالم للأندية.
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