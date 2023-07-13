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اللجنة الثلاثية بالإسماعيلى تكرم الجهاز الفنى بقيادة حمزة الجمل.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كرمت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادى الإسماعيلى، الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بقيادة حمزة الجمل، على ما بذلوه خلال الفترة الماضية وتحملهم المسئولية الفنية فى فترة هى الأصعب فى تاريخ النادى.

تكريم الجهاز الفنى

ونجح حمزة الجمل والجهاز الفنى فى إخراج الإسماعيلى من الأزمة التى تعرض لها بعد سقوطه فى دوامة الهبوط، لكنه حقق الفوز على الداخلية بهدف نظيف وضمن البقاء بشكل رسمى فى الموسم المقبل.

حمزة الجمل

وأكد حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، أنه يمتلك العديد من العروض المحلية والخارجية فى الفترة الحالية، لكن تركيزه حاليا منصب على إنهاء مهمته مع الإسماعيلى بشكل مميز.

مدرب الإسماعيلى

وقال حمزة الجمل، فى تصريحات خاصة: "مهمتى تنتهى مع الإسماعيلى بنهاية مباراة الاتحاد السكندرى المقبلة، بعدما نجحنا فى الإبقاء على تواجد الفريق فى الدورى الممتاز الموسم المقبل".

وأضاف مدرب الإسماعيلى: "أمتلك عروضا من داخل الدورى المصرى وبالتحديد من ناديين، بالإضافة إلى بعض العروض الخارجية وأجلت البت فيها من أجل إنهاء الموسم بشكل مميز مع الدراويش".

جهاز الإسماعيلى

وصرفت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الإسماعيلى، مكافأة الفوز على فريق الداخلية للاعبين، في المباراة التى جمعتهما على استاد السويس في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى.

الجهاز الفنى

 وفاز الإسماعيلى على الداخلية 1-0 ليضمن البقاء في بطولة الدورى بشكل رسمى، ليخرج الدراويش من كابوس الهبوط بعد موسم صعب على كل جماهير الإسماعيلى لما به من العديد من الأزمات والمشاكل.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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