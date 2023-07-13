الاتحاد السكندرى ينهى التعاقد مع الأوغندى جافين كيزيتو بالتراضى

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القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى إجراءات فسخ وإنهاء التعاقد مع اللاعب الأوغندى جافين كيزيتو، بالتراضى بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني خلال الفترة الماضية.

وانضم "كيزيتو" إلى صفوف زعيم الثغر مطلع هذا الموسم، وعقب الرؤية الفنية للجهاز الفنى بقيادة الصربى زوران تم إنهاء التعاقد مع اللاعب بالتراضى.

جدير بالذكر أن اللاعب شارك خلال الموسم فى شوط واحد لمدة 40 دقيقة وكان بديلا غير مشارك فى مباراتين، وتم التعاقد معه وفقا لرغبه المدير الفنى زوران والذى رشحه للتعاقد معه مقابل 100 ألف دولار فى الموسم الأول.

وخرج الغانى مورو ساليفو لاعب وسط الاتحاد السكندرى، من حسابات الصربى زوران مانولوفيتش مدرب الاتحاد أمام الإسماعيلى، في المباراة المقرر لها السبت المقبل، في ختام منافسات بطولة الدورى.

وتعرض مورو ساليفو للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام المقاولون العرب التي انتهت بالتعادل السلبى، إلا أن اللاعب تحامل على نفسه وأكمل المباراة بعد تلقى العلاج.

وطلب الجهاز الطبي بالاتحاد منح اللاعب راحة لتلقى العلاج وتأهيله بشكل مناسب لتأكد غيابه عن مباراة الإسماعيلى المقبلة فى ختام الموسم الكروى.

ويواصل الفريق تدريباته فى السادسة مساء اليوم على أن يدخل معسكرا مغلقا غدا الجمعة بالإسماعيلية، استعدادا لمباراة الفريق الأخيرة فى الدورى والمقرر لها السبت المقبل.