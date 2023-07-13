شكرا لقرائتكم خبر عن حريق محدود فى أرضية استاد القاهرة قبل القمة 126 .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أرضية استاد القاهرة حريق محدود قبل 3 ساعات من انطلاق مباراة القمة 126 بين الأهلي والزمالك والمؤجلة من الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ووفقا للمصادر فقد شهدت أرضية الملعب انبعاث أدخنة وتم التعامل معه بشكل صحيح من رجال الإطفاء داخل الاستاد.

ويحتضن استاد القاهرة الدولى فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس مباراة القمة بين فريق الأهلى وغريمه التقليدى الزمالك فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات القمة على مر السنين.

التقى الأهلى والزمالك فى 125 مباراة فى الدورى المصرى قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 48 فوزا وسجل 156 هدفا، بجانب 4 أهداف اعتبارية، وحقق الفارس الأبيض 27 فوزا وسجل 110 أهداف، فيما انتهى 50 لقاء بالتعادل.







































